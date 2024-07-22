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14:22, 22 июля 2024Экономика

В российских регионах бросились скупать дизель-генераторы

«Ъ»: на юге РФ начали скупать дизель-генераторы из-за проблем с электричеством

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Из-за продолжительных массовых отключений подачи электроэнергии в южных регионах России в последнее время местный бизнес бросился активно скупать оборудование для резервного энергоснабжения, в том числе дизельные генераторы, солнечные батареи и литиевые аккумуляторы. Об этом со ссылкой на местных поставщиков таких товаров пишет «Коммерсантъ».

Предприниматели начали обзванивать продавцов после 16 июля, когда после отключения энергоблока на Ростовской АЭС произошел крупный сбой. Утром следующего дня энергоблок ввели в работу, но перебои с подачей не прекратились.

Объем заказов на дизель-генераторы вырос в пять раз, указал поставщик из Краснодарского края. В основном его хотят приобрести частные гостиницы, продуктовые магазины и небольшие мастерские различного профиля.

Стоимость одного устройства китайского производства составляет 600-700 тысяч рублей, но проблемой остается доставка. Она занимает две-три недели, если товар идет из Москвы. Также не хватает специалистов по установке и обслуживанию генераторов.

Спрос на солнечные панели за последнюю неделю вырос в три раза, а в целом в 2024 году он увеличился на 30 процентов. Покупатели пытаются сэкономить за счет автономного источника энергии из-за роста цен для конечных потребителей. При этом цены на солнечные панели даже немного упали, до 32 тысяч рублей за 1 ватт, что связано с двукратным падением их стоимости в Китае. Впрочем, осенью участники рынка ожидают роста цен на все китайское оборудование из-за проблем с логистикой.

Директор аналитического направления центра «Энерджинет» Игорь Чаусов заметил, что солнечная энергетика на юге страны вполне может выдерживать конкуренцию с сетевым энергоснабжением, но основной повод роста спроса все же отключения.

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      Платон Щукин
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