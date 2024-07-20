Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:57, 20 июля 2024Экономика

Мэр Краснодара заявил об отсутствии заботы о жителях из-за отключения электричества

Наумов: причиной отключения электричества в Краснодаре является авария на линии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Причиной отключения электричества в Краснодаре является авария на линии. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию», — написал он.

По словам чиновника, в ситуации с сильными нагрузками на электросеть все помогали друг другу справиться с возникшими проблемами, однако некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям. «Не хватило элементарных общения и заботы», — посчитал он.

Он пообещал, что разберется с ситуацией в понедельник и встретится вместе с жильцами с представителями управляющих компаний, сетевиками и контрольно-надзорными органами.

Ранее стало известно, что оставшиеся без света дома в краснодарском микрорайоне Россинского начали подключать к сети. Наумов сдержал обещание и дождался подключения вместе с жителями, несмотря на начавшийся в городе дождь.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Вычеркивают из страны советскую историю». Канделаки обвинила власти Киргизии в русофобии. Что на это ответил Бишкек?

      Министр обороны Израиля прокомментировал удар по Йемену

      Нетаньяху прокомментировал атаку Израиля на йеменский порт

      В Минтрансе допустили повышение аэронавигационных сборов

      В Краснодаре восстановили электроснабжение и подачу воды

      Байден обсудил Украину с главой Еврокомиссии

      В США захотели оставить Байдена на посту до инаугурации нового президента

      Мэр Краснодара предложил привязать себя в наручниках к столбу на стихийном митинге

      На Украине призвали Сырского ответить за потери в Крынках

      В Белгородской области нашли более ста взрывоопасных «колокольчиков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше