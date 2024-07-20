Мэр Краснодара заявил об отсутствии заботы о жителях из-за отключения электричества

Наумов: причиной отключения электричества в Краснодаре является авария на линии

Причиной отключения электричества в Краснодаре является авария на линии. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию», — написал он.

По словам чиновника, в ситуации с сильными нагрузками на электросеть все помогали друг другу справиться с возникшими проблемами, однако некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям. «Не хватило элементарных общения и заботы», — посчитал он.

Он пообещал, что разберется с ситуацией в понедельник и встретится вместе с жильцами с представителями управляющих компаний, сетевиками и контрольно-надзорными органами.

Ранее стало известно, что оставшиеся без света дома в краснодарском микрорайоне Россинского начали подключать к сети. Наумов сдержал обещание и дождался подключения вместе с жителями, несмотря на начавшийся в городе дождь.