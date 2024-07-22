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13:27, 22 июля 2024Наука и техника

Для «Адмирала Кузнецова» начали формировать летный состав

«Известия»: для ТАВКР «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Для тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» начали формировать летный состав полков. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия».

По словам собеседников газеты, в настоящее время тренировки летного костяка проводятся над Кольским полуостровом и Баренцевым морем. В ходе данных мероприятий отрабатывается боевой применение по воздушным и наземным целям.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, пришедшие на смену ушедшим на пенсию летчики не имеют практического опыта полета с авианосца. «Резкое торможение самолета на палубе авианосца очень сильно влияет на глаза, на спину, и поэтому они долго летать не могут», — заявил специалист.

В марте бывший заместитель начальника Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев в интервью ТАСС заявил, что ракетное вооружение находящегося на ремонте ТАВКР «Адмирал Кузнецов» могут модернизировать.

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      Иван Потапов
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