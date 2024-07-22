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10:00, 22 июля 2024Ценности

Дженнифер Лоуренс прошла по улице в прозрачном платье

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс заметили на улице в прозрачном платье

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская актриса Дженнифер Лоуренс прошла по Нью-Йорку в прозрачном платье и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

33-летнюю звезду «Голодных игр» заметили на улице Вест-Виллидж в прозрачном лавандовом платье, сквозь которое просвечивал черный бюстгальтер без подклада. Помимо этого, актриса надела черные широкие штаны с высокой посадкой. Свой образ она завершила панамой, солнцезащитными очками и серьгами.

Фото: BlayzenPhotos / Backgrid / Legion-Media

В июне в сети раскритиковали образ Дженнифер Лоуренс на прогулке. Папарацци сняли 33-летнюю звезду «Голодных игр» вместе с супругом Куком Марони и сыном Саем. Для выхода на публику знаменитость выбрала белую оверсайз-футболку и ярко-красные свободные штаны.

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      Екатерина Ештокина
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