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06:58, 22 июля 2024Мир

Индия эвакуировала тысячи своих студентов из Бангладеш

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш из-за беспорядков

Фото: Reuters

Индия эвакуировала более 4,5 тысячи студентов из Бангладеш на фоне беспорядков. Об этом сообщил индийский МИД, передает РИА Новости.

Помимо соотечествеников, Нью-Дели озаботился вывозом граждан Непала, Мальдив и Бутана. Посольство в Дакке поддерживает регулярные контакты с местными властями для обеспечения безопасности индийских граждан.

Ранее в Бангладеш из-за протестов ввели комендантский час. Для поддержания порядка власти задействовали войска. 20 июля местная полиция обстреляла протестующих боевыми патронами.

Выступления против квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель. Протестующие требуют отменить систему, согласно которой до 30 процентов государственных должностей достаются родным ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года.

21 июля Верховный суд Бангладеш пошел навстречу протестующим и отменил решение о квотах на государственные должности.

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      Марина Совина
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