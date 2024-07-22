Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:14, 22 июля 2024Россия

Из якутского села эвакуируют часть жителей из-за лесного пожара

Николаев: из якутского села Оргет эвакуируют часть жителей из-за лесного пожара

Фото: Telegram-канал главы Верхневилюйского района Якутии

Из села Оргет Верхневилюйского района Якутии из-за лесного пожара будет эвакуирована часть жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Валерий Николаев.

Он уточнил, что было принято решение переселить подальше от стихии беременных, детей, людей с инвалидностью или болезнями органов дыхания и пожилых.

Сейчас площадь лесного пожара составила 5 727 гектаров. Огонь приблизился к селу на расстояние в шесть километров.

Ранее сообщалось, что огнеборец, который пошел тушить лесные пожары в Усть-Майском районе Якутии, пропал в тайге на десять дней и выжил. 37-летний якутский пожарный сам вернулся в лагерь, его эвакуировали на вертолете в районную больницу в сильно ослабленном состоянии. Спасатели рассказали, что житель села Петропавловска пропал 10 июля с места тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи. Его поисками занимались больше недели. Мужчина заблудился в тайге и был все дни без еды и воды.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      НАТО привело более 500 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности. Зачем альянс наращивает группировку?

      Американский миллиардер заявил о свержении Байдена

      Из якутского села эвакуируют часть жителей из-за лесного пожара

      Появились подробности про взрывы над Туапсе

      Экс-участник популярного шоу рассказал о самых странных запросах подписчиков на OnlyFans

      Названы имена убедивших Байдена покинуть президентскую гонку советников

      Россиянка побывала в США и описала страну фразой «американский рай кажется адом»

      Вучич заявил об отсутствии поводов для санкций против России

      Военные США уничтожили четыре судна хуситов в Красном море

      Появились подробности об арестованном в России французе Винатье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше