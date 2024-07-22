Из якутского села эвакуируют часть жителей из-за лесного пожара

Николаев: из якутского села Оргет эвакуируют часть жителей из-за лесного пожара

Из села Оргет Верхневилюйского района Якутии из-за лесного пожара будет эвакуирована часть жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Валерий Николаев.

Он уточнил, что было принято решение переселить подальше от стихии беременных, детей, людей с инвалидностью или болезнями органов дыхания и пожилых.

Сейчас площадь лесного пожара составила 5 727 гектаров. Огонь приблизился к селу на расстояние в шесть километров.

Ранее сообщалось, что огнеборец, который пошел тушить лесные пожары в Усть-Майском районе Якутии, пропал в тайге на десять дней и выжил. 37-летний якутский пожарный сам вернулся в лагерь, его эвакуировали на вертолете в районную больницу в сильно ослабленном состоянии. Спасатели рассказали, что житель села Петропавловска пропал 10 июля с места тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи. Его поисками занимались больше недели. Мужчина заблудился в тайге и был все дни без еды и воды.