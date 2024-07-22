Литва призвала ЕС начать работу над новым пакетом антироссийских санкций

МИД Литвы призвал ЕС начать работу над новым пакетом санкций против России

Европейскому союзу (ЕС) нужно начать работу над новым пакетом антироссийских санкций. К этому призвал замминистра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас, передает РИА Новости.

«Первая стратегия на сегодня — стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций», — сказал он.

22 июля совет ЕС решил продлить все ограничения против России до 31 января 2025 года. Как уточнялось, санкции состоят из большого спектра мер, введенных в отношении торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения.

14-й пакет антироссийских санкций был принят Советом ЕС 24 июня. Как сообщалось, новые ограничительные меры затронули транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Отмечалось, что страны ЕС смогут закупать топливо. При этом под запрет попадет реэкспорт.