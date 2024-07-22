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20:32, 22 июля 2024Из жизни

Лошадь из гвардии Карла III вцепилась в руку женщине и попала на видео

В Великобритании туристка чуть не потеряла сознание после укуса лошади Карла III

В Великобритании лошадь королевского гвардейца укусила туристку. Об этом сообщает Daily Star.

Попавший на видео инцидент произошел в Лондоне в воскресенье, 21 июля. В ролике видно, как туристы фотографируются на фоне конного гвардейца Карла III, стоя в нескольких метрах от него. Некая женщина решила сфотографироваться в непосредственной близости от лошади прямо под большой предупреждающей табличкой: «Осторожно! Лошади могут лягнуть или укусить. Не трогайте поводья. Спасибо!»

Как только она подошла к лошади, та схватила ее зубами за нижнюю часть плеча. Пострадавшая тут же отбежала в сторону, а ее руку принялись осматривать ее спутники. Боль была настолько сильной, что вскоре туристка присела на корточки и, по словам издания, чуть не потеряла сознание.

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Как пишет Daily Star, на это отреагировал гвардеец, которым обычно запрещается говорить с посторонними. Он спросил у кого-то из туристов, может ли тот вызвать полицию.

В мае лошадь гвардии Карла III также укусила туристку под той же предупреждающей табличкой. Нападение на женщину сняли другие туристы.

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      Никита Савин
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