Лошадь из гвардии Карла III вцепилась в руку женщине и попала на видео

В Великобритании туристка чуть не потеряла сознание после укуса лошади Карла III

В Великобритании лошадь королевского гвардейца укусила туристку. Об этом сообщает Daily Star.

Попавший на видео инцидент произошел в Лондоне в воскресенье, 21 июля. В ролике видно, как туристы фотографируются на фоне конного гвардейца Карла III, стоя в нескольких метрах от него. Некая женщина решила сфотографироваться в непосредственной близости от лошади прямо под большой предупреждающей табличкой: «Осторожно! Лошади могут лягнуть или укусить. Не трогайте поводья. Спасибо!»

Как только она подошла к лошади, та схватила ее зубами за нижнюю часть плеча. Пострадавшая тут же отбежала в сторону, а ее руку принялись осматривать ее спутники. Боль была настолько сильной, что вскоре туристка присела на корточки и, по словам издания, чуть не потеряла сознание.

Как пишет Daily Star, на это отреагировал гвардеец, которым обычно запрещается говорить с посторонними. Он спросил у кого-то из туристов, может ли тот вызвать полицию.

В мае лошадь гвардии Карла III также укусила туристку под той же предупреждающей табличкой. Нападение на женщину сняли другие туристы.