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22:23, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Маск рассказал о реакции пользователей соцсети X на заявление Байдена

Маск: заявление Байдена о выходе из гонки вызвало увеличение трафика в соцсети Х
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Заявление президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки спровоцировало рост трафика в соцсети Х. Об этом написал на своей странице владелец X, предприниматель Илон Маск.

Маск подчеркнул, что активность пользователей была «безумно высокой».

Заявление американского главы в день публикации набрало более 260 миллионов просмотров. Сейчас пост на странице Байдена посмотрели более 378 миллионов человек.

21 июля нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из гонки, поддержав кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

После конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Бобер потребовала доказательств, что Байден жив, поскольку у нее возникли подозрения в сокрытии его смерти. Она назвала его молчание недопустимым. Американский лидер два дня не появлялся на публике, это насторожило общественность.

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      Юлия Мискевич
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