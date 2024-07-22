Медведев выступил с заявлением про СВО на фоне выхода Байдена из гонки

Медведев пожелал Байдену здоровья и пообещал, что цели СВО будут достигнуты

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал вышедшему из предвыборной гонки президенту США Джо Байдену здоровья. Решение американского лидера сняться с выборов он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Байден все», — написал Медведев. Он также пообещал, что все цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден заявил, что не будет переизбираться на второй срок. Он сообщил, что останется на посту до окончания срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. Его заменит вице-президент Камала Харрис.