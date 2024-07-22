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12:53, 22 июля 2024Культура

Михалков высказался о бане с Бастрыкиным и доносах

Режиссер Никита Михалков прокомментировал обвинения в доносе на Беркович

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский режиссер Никита Михалков отреагировал на обвинения в доносе на театрального режиссера Евгению Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Его слова прозвучали в эфире передачи «Бесогон ТВ».

В ходе выпуска кинематографист продемонстрировал кадры из эфира телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), где утверждалось, что Михалков пожаловался на Беркович главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину во время похода в баню. «Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии», — сказал он.

Режиссера также возмутило слово «донос». «Донос — это, когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль Беркович идет с 2020 года, стихи ее читают, печатают, какой донос, на кого?» — отметил Михалков.

Ранее драматург Светлана Петрийчук (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) заявила, что более 20 свидетелей в суде подтвердили, что в пьесе «Финист — Ясный Сокол» нет никакого оправдания терроризма.

8 июля режиссер Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были приговорены к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма, которое имело место в спектакле «Финист — Ясный сокол».

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      Варвара Кошечкина
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