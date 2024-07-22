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06:58, 22 июля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по резервам ВСУ в зоне СВО

Минобороны: расчеты РСЗО «Град» уничтожили резервы ВСУ в Харьковской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Река/ТАСС

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные нанесли удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что удары наносились подразделениями группировки войск «Север». Резервы ВСУ удалось уничтожить расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» — они наносят площадное поражение и эффективно используются при ударах по пехоте противника.

«Наша основная сейчас задача — это поражение живой силы и техники противника. То есть не позволять противнику отрабатывать по Белгороду, а также по приграничным районам», — приводятся слова старшего офицера батареи.

Днем ранее, 21 июля, российские военные уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ. Кроме того, были поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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