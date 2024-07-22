Мужчина поймал аллигатора на пожарной станции

В США мужчина устроил погоню за аллигатором на пожарной станции и поймал его

В американском штате Флорида профессиональный ловец рептилий поймал аллигатора на пожарной станции и попал на видео. Об этом сообщает UPI.

2,5-метровый аллигатор жил в пруду рядом с пожарной станцией и мешал сотрудникам коммунальной службы. Чтобы избавиться от него, они вызвали профессионального ловца рептилий, известного как Дебошир в синем воротничке.

Приехавший мужчина обнаружил аллигатора под пожарной машиной. Он устроил за животным погоню на станции, пока не выгнал его на открытое пространство. Ловец несколько раз схватил рептилию за хвост, чтобы она отвлеклась, а затем сел на нее. Он держал пасть хищника сомкнутой голыми руками, пока другой мужчина обвязывал ее клейкой лентой. Когда аллигатор был обезврежен, Дебошир в синем воротничке сфотографировался с ним.

Ранее сообщалось, что в США женщина пережила нападение аллигатора, когда купалась на заднем дворе собственного дома. Она получила глубокую рану и перелом ноги.

