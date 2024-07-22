На Украине допустили отставку Зеленского из-за переизбрания Трампа

Депутат Рады Шевченко допустил отставку Зеленского из-за переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года от республиканцев и экс-глава государства Дональд Трамп после возможного переизбрания заставит украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку. Это допустил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

«Он [Трамп] заставит уйти нашего президента в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками», — сказано в публикации. Он предположил, что Украине якобы вернут Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. При этом за Россией останется Крым, добавил Шевченко.

Кроме того, депутат подчеркнул, что НАТО навсегда закрывает двери для Украины. Как он отметил, из-за ряда стран, включая Польшу и ФРГ, государство не будет принято в Евросоюз. По его словам, радикальным деятелям придется покинуть Украину.

Ранее Зеленский назвал Трампа президентом в сообщении о предстоящей встрече. Президент Украины поздравил американского политика с выдвижением в качестве кандидата от республиканцев и пожелал ему удачи в ходе предвыборной кампании.