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18:57, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Названа причина сбоя Windows по всему миру

WSJ: глобальный сбой Windows произошел из-за соглашения Microsoft с ЕК

Фото: Yan Liang / Globallookpress.com

Причиной сбоя работы техники на базе Windows по всему миру названо соглашение Microsoft с Еврокомиссией (ЕК), в рамках которого компания предоставила создателям защитного программного обеспечения (ПО) доступ к операционной системе (ОС), пишет газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на слова представителя фирмы.

«Фирма не может законно оградить свою операционную систему так же, как это сделала Apple», — пояснили представители компании, указав, что всему причиной соглашение с ЕК, заключенное после жалобы.

Как указано в материале, в 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у компании.

Глобальный сбой в работе Windows произошел 19 июля. Он затруднил работу банкинга, авиаперевозок и СМИ. Позже стало известно, что сбой в работе Microsoft затронул 8,5 миллиона компьютеров.

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      Анастасия Алимпиева
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