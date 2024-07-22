Папарацци засняли целлюлит на теле популярной певицы в бикини

Папарацци засняли целлюлит на теле бразильской певицы Анитты в бикини

Популярная бразильская певица Ларисса де Маседо Мачадо, более известная как Анитта, попала в объективы папарацци в откровенном виде и показала дефекты на теле. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

31-летнюю исполнительницу засняли во время отдыха на яхте у берегов Сен-Тропе. На размещенных кадрах звезда предстала в красно-желтом бикини, демонстрируя свое тело. На фото видно, что в области бедер Анитты присутствует целлюлит.

Помимо этого, знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги, браслеты и украшение, опоясывающее ее грудь и живот.

В июне Бритни Спирс отругала папарацци за снимки с целлюлитом. Поводом для критики уличных фотографов стали кадры, которые оказались в распоряжении издания Daily Mail. На них была запечатлена 42-летняя артистка, одетая в облегающее мини-платье кораллово-розового цвета.