Пастух заметил атаковавший Россию «хохляцкий истребитель» и снял его на видео

Житель Волгоградской области снял на видео один из атаковавших регион беспилотников. Снятый им видеоролик опубликовало издание V1.ru в Telegram.
На кадрах видно летательный аппарат, конструктивно схожий с украинским дроном «Лютый».
«Коров пасу, а тут вот они. Хохляцкие (...) истребители летают, беспилотники, гляньте», — говорит пастух.
В ночь на 22 июля украинские войска выпустили по России 75 беспилотников. Дроны были уничтожены над пятью регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.