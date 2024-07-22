Пастух заметил атаковавший Россию «хохляцкий истребитель» и снял его на видео

Житель Волгоградской области снял на видео летящий украинский беспилотник

Житель Волгоградской области снял на видео один из атаковавших регион беспилотников. Снятый им видеоролик опубликовало издание V1.ru в Telegram.

На кадрах видно летательный аппарат, конструктивно схожий с украинским дроном «Лютый».

«Коров пасу, а тут вот они. Хохляцкие (...) истребители летают, беспилотники, гляньте», — говорит пастух.

В ночь на 22 июля украинские войска выпустили по России 75 беспилотников. Дроны были уничтожены над пятью регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.