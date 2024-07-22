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19:34, 22 июля 2024Россия

Погибший сын российского губернатора занимался экстремальным вождением

Mash: погибший сын губернатора Бусаргина занимался экстремальным вождением

Кадр: Telegram-канал Mash

Иван Бусаргин, погибший сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, занимался экстремальным вождением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Помимо того, молодой человек увлекался борьбой, плаванием и горными лыжами. Также он занимал первые места за прохождение трасс по автомногоборью — спортивной дисциплине, включающей в себя ПДД, оказание первой медицинской помощи, стрельбу из пневматической винтовки, автослалом на автодроме и автокросс.

После школы Иван хотел переехать из Саратова и поступить в вуз Москвы.

О гибели в ДТП 16-летнего сына российского губернатора стало известно ранее 22 июля. Известно, что Lada Granta, в которой он находился, врезалась в стоявший на обочине грузовик.

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      Никита Абрамов
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