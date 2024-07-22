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19:12, 22 июля 2024Из жизни

Полицейские предупредили об опасности любителей обниматься

Полиция Южной Калифорнии предупредила жителей об обнимающихся грабителях

Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom

Полиция Южной Калифорнии, США, предупредила местных жителей, что преступники начали грабить любителей обниматься с незнакомцами. Об этом сообщает KTLA.

В начале июля неизвестный мужчина столкнулся с «обнимающимися грабителями» у своего дома. Тогда у его подъездной дорожки остановился автомобиль, откуда вышла женщина. Она направилась к мужчине, расставив руки так, чтобы обнять его, а затем резко схватила золотую цепочку и попыталась сорвать ее. Ей не удалось украсть украшение, и пара преступников скрылась.

Мужчина сообщил о произошедшем полицейским. По его описанию грабителей сотрудники полиции предположили, что подозреваемые причастны к аналогичным инцидентам в близлежащих округах. Пару арестовали.

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В ходе обыска автомобилей грабителей полицейским удалось найти около 50 ювелирных украшений, принадлежавших разным жертвам. На фоне этого местные власти призвали жителей остерегаться незнакомцев, приближающихся к ним по непонятной причине.

Ранее сообщалось, что две пожилые женщины обратили в бегство грабителей с молотком. Мужчины в масках пытались угнать мотоцикл, когда их спугнули старушки.

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      Юлия Юткина
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