Пожилые женщины обратили в бегство грабителей с молотком

В Великобритании пожилые женщины спугнули мужчин, пытавшихся угнать мотоцикл

В Лидсе, Великобритания, две пожилые женщины сорвали угон мотоцикла мужчинами в масках, обратили их в бегство и попали на видео. Об этом пишет Daily Mail.

Двое мужчин в черном заехали на скутере на стоянку, чтобы угнать припаркованный там дорогой мотоцикл. Один из грабителей попытался сбить замок на колесе мотоцикла с помощью молотка.

Попытку угона снял на видео неизвестный, рядом с которым были пожилые женщины. Они принялись кричать на грабителей, чтобы спугнуть их. Мужчины, пытавшиеся угнать мотоцикл, игнорировали женщин, пока одна из них не подошла к ним слишком близко. После этого преступники сбежали ни с чем. Женщины не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина угнал машину, в которой сидела слепая пенсионерка с деменцией. Какое-то время он пытался скрыться от полиции, но в конце концов сдался, женщину вернули дочери.

