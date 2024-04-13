Мужчина угнал машину со слепой пенсионеркой

В Британии мужчина угнал машину, в которой сидела слепая пенсионерка с деменцией

Мужчина в Великобритании угнал автомобиль с пожилой женщиной на пассажирском сиденье. Об этом пишет Sky News.

Жительница графства Большой Манчестер отправилась на машине за покупками вместе с 89-летней матерью. Она вышла из автомобиля на парковке у магазина, оставив двигатель включенным, чтобы мать не замерзла. Пожилая женщина осталась сидеть в машине, поскольку страдает от деменции и слепоты.

В это время мужчина, позже идентифицированный как 51-летний Дэвид Стивенсон, сел в автомобиль и угнал его вместе со слепой пассажиркой. Дочь похищенной пенсионерки позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Полицейские, обнаружив угнанную машину, начали погоню. Стивенсон попытался оторваться от них, он петлял по улицам городка Аштон-андер-Лайм и выезжал на встречную полосу в надежде скрыться от преследования. Однако спустя время преступник решил сдаться. Пожилую женщину вернули дочери, она не пострадала.

Стивенсона приговорили к восьми годам и шести месяцам тюрьмы. Его признали виновным в угоне, похищении, опасном вождении и вождении без водительских прав.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина из Таиланда предпринял попытку изнасиловать врача во время приема. Когда женщина вырвалась и позвала на помощь, он сбежал и угнал мотоцикл у женщины на улице.