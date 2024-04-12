Мужчина чуть не изнасиловал одну женщину и после этого угнал мотоцикл у другой

В Таиланде мужчина угнал у женщины мотоцикл после попытки изнасиловать врача

Молодой мужчина из Таиланда предпринял попытку изнасиловать врача во время приема, после чего сбежал и угнал мотоцикл. Об этом пишет The Thaiger.

Нападение произошло в воскресенье, 7 апреля, в провинции Махасаракхам. 31-летняя врач Нантинда дежурила в больнице на стойке экстренной помощи. К ней обратился молодой мужчина и попросил помочь ему с раной на ноге. Документов при себе у него не оказалось, он рассказал, что сбежал из дома после ссоры с матерью и направляется за помощью в один из храмов провинции. Осмотрев рану, Нантинда обнаружила, что она уже зажила, но предложила обработать ее и очистить от грязи. После обработки пациент попросил болеутоляющие таблетки. Врач дала ему парацетамол.

Однако после этого мужчина, которого полиция позже идентифицировала как 19-летнего Паринью Манисанга, несколько раз возвращался с просьбой дать ему материалы для обработки и перевязки. Нантинде показалось подозрительным его поведение, и она написала об этом коллегам. Когда Манисанг вернулся в очередной раз, женщина уже собиралась звонить в полицию, но мужчина внезапно схватил ее сзади и закрыл рот рукой, намереваясь изнасиловать. Нантинде удалось вырваться и позвать на помощь.

Манисанг выбежал из больницы и, пробежав около 150 метров, наткнулся на женщину на мотоцикле по фамилии Ратри. Преступник прыгнул на мотоцикл сзади. Ратри испугалась его и поспешно слезла. После этого Манисанг уехал на украденном мотоцикле и предположительно скрылся в провинции Ройет. В настоящий момент полиция ищет злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Таиланде монах изнасиловал замужнюю женщину. Когда она забеременела, он потребовал, чтобы она развелась с мужем.