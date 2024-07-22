Попавший под атаку дрона ВСУ россиянин скончался

Губернатор Гладков: попавший под атаку дрона ВСУ мужчина скончался в реанимации

Россиянин, попавший под атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью… Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал чиновник.

В этот же день стало известно о гибели женщины, получившей ранения при атаке ВСУ по Белгородской области полторы недели назад. «Женщина, которая получила ранение полторы недели назад, сегодня ночью, она, к большому горю, скончалась», — написал Гладков. Он выразил соболезнования родным женщины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.