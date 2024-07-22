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09:09, 22 июля 2024Россия

Раненная при атаке ВСУ на Белгородскую область женщина скончалась

Белгородский губернатор Гладков: раненная при атаке ВСУ женщина погибла

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Женщина, которая получила ранение при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области полторы недели назад, скончалась от полученных травм. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Женщина, которая получила ранение полторы недели назад, сегодня ночью, она, к большому горю, скончалась», — написал Гладков. Он выразил соболезнования родным женщины.

По информации губернатора, в ночь на 22 июля под удар попал город Шебекино. В результате ранения получил один человек — его после оказания медицинской помощи отпустили домой.

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      Анастасия Шейкина
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