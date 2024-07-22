Порномодель продала волосы из подмышек и купила билеты на музыкальный фестиваль

Порномодель Лола Мейсон рассказала, что купила билеты на рок-фестиваль благодаря продаже своих волос из подмышек. Об этом пишет Daily Star.

29-летняя модель OnlyFans специализируется на создании контента для фетишистов. Например, она купалась в горчице на камеру, после чего попала в больницу с ожогом гениталий. Однажды из-за заказа одного из клиентов женщина потеряла способность слышать одним ухом.

Несмотря на травмы, Мейсон по-прежнему готова исполнять самые странные просьбы. В социальных сетях она рассказала, что продала некому Дэну из Бристоля волосы из своей подмышечной зоны, чтобы заработать на трехдневный музыкальный фестиваль Download. Модель не назвала сумму сделки, однако известно, что билеты на Download стоят минимум 300 фунтов стерлингов (34 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans из Шотландии решила научить Риши Сунака, бывшего премьер-министра Великобритании, снимать порно для фут-фетишистов. «Думаю, я превратила бы его в настоящего короля ног», — отметила она.

