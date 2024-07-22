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18:36, 22 июля 2024Силовые структуры

Появились кадры с места трагедии на квесте в Дагестане

Следователи опубликовали видео с места пожара на квесте в Махачкале

Следователи опубликовали видео с места пожара на квесте в Махачкале. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как следователь осматривает помещение и делает записи. Видно, что снаружи здание почти не пострадало. Внутри можно заметить следы от пожара на полу и на стенах.

Ночью 22 июля во время квеста произошло возгорание бензина, в результате чего пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось. Аниматор поджег специальную перчатку и отбросил ее в сторону, но не рассчитал и попал на сложенные бензопилы с керосином, из-за чего произошел взрыв. В результате сотрудника квеста задержали, следователи возбудили уголовное дело.

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