Появились подробности смертельного ДТП с сыном российского губернатора

Shot: жертвами ДТП с участием сына главы Саратовской области стали два человека

Жертвой смертельного ДТП в Саратове, помимо сына главы региона Романа Бусаргина, стал еще один человек. Подробности аварии приводит Telegram-канал Shot.

22 июля Lada Granta влетела в стоявший на обочине грузовик на улице Соколовой.

По данным канала, второй жертве было 19 лет. Помимо этого, пострадал водитель большегруза. Мужчину госпитализировали, сведений о состоянии его здоровья не приводится.

По предварительным данным, Иван Бусаргин – так звали сына губернатора – сидел на переднем пассажирском сиденье. Очевидцы рассказали, что в момент, предшествующий аварии, автомобиль двигался со скоростью около 70 километров в час.

Об Иване Бусаргине известно, что он занимался экстремальным вождением. Помимо этого, молодой человек проявлял интерес к занятиям борьбой, плаванием и горными лыжами.

