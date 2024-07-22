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19:40, 22 июля 2024Россия

Появились подробности смертельного ДТП с сыном российского губернатора

Shot: жертвами ДТП с участием сына главы Саратовской области стали два человека

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жертвой смертельного ДТП в Саратове, помимо сына главы региона Романа Бусаргина, стал еще один человек. Подробности аварии приводит Telegram-канал Shot.

22 июля Lada Granta влетела в стоявший на обочине грузовик на улице Соколовой.

По данным канала, второй жертве было 19 лет. Помимо этого, пострадал водитель большегруза. Мужчину госпитализировали, сведений о состоянии его здоровья не приводится.

По предварительным данным, Иван Бусаргин – так звали сына губернатора – сидел на переднем пассажирском сиденье. Очевидцы рассказали, что в момент, предшествующий аварии, автомобиль двигался со скоростью около 70 километров в час.

Об Иване Бусаргине известно, что он занимался экстремальным вождением. Помимо этого, молодой человек проявлял интерес к занятиям борьбой, плаванием и горными лыжами.

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      Алан Босиков
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