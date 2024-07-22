Daily Mail: Стармера призвали разрешить ВСУ бить по России переданным оружием

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвали разрешить Вооруженным силам Украины бить по территории России переданным оружием. Об этом сообщает Daily Mail.

«Давайте не будем связывать руки Украине оговорками, наложенными на использование британских, французских и американских крылатых ракет большой дальности, которые могут сыграть ключевую роль в срыве российских военных действий на Украине», — передает издание слова бывшего министра обороны Британии Тобиаса Эллвуда.

Бывший член парламента Великобритании Боб Сили заявил, что он не видит разницы между наступательными и оборонительными целями, в которых Украине разрешено наносить удары по России. По его словам, подобные уточнения являются «нелепым языком» и «языковыми манипуляциями». Сили добавил, что любой «военный объект, который используется для ведения боевых действий на Украине, — это вполне оправданная цель».

Ранее Стармер заявил, что Киев имеет право самостоятельно определять цели для ударов британским оружием исключительно «в оборонительных целях» и в рамках международного гуманитарного права.

19 июля министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон не исключает возможности нанесения ударов по России поставленным Киеву оружием.