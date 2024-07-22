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23:44, 22 июля 2024Россия

Путин назначил нового замглавы МЧС России

Президент Путин назначил Романа Курынина новым замглавы МЧС России
Роман Курынин

Роман Курынин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил нового заместителя главы МЧС России, им стал Роман Курынин. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

До этого Курынин являлся главой Росздравнадзора по Москве и Московской области. В 2023 году глава Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков удостоил его награды за спасение стюардессы, которая потеряла сознание на борту во время рейса.

Владимир Путин освободил от должности первого заместителя главы МЧС России генерал-полковника Александра Чуприяна в конце марта 2023 года, с тех пор вакансия была открыта. Одной из возможных причин ухода Чуприяна называли реформу отряда «Центроспас».

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