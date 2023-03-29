Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Президент России Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийный бедствий», — говорится в указе.

О планирующейся отставке Чуприяна стало известно в феврале. Тогда РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что он собирается уйти с должности в марте после ежегодного отпуска.

Источники издания предположили, что одной из причин ухода Чуприяна стала реформа отряда «Центроспас», которую начал предыдущий министр Евгений Зиничев, погибший в начале сентября 2021 года.