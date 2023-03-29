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19:30, 29 марта 2023Россия

Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна

Президент России Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийный бедствий», — говорится в указе.

О планирующейся отставке Чуприяна стало известно в феврале. Тогда РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что он собирается уйти с должности в марте после ежегодного отпуска.

Источники издания предположили, что одной из причин ухода Чуприяна стала реформа отряда «Центроспас», которую начал предыдущий министр Евгений Зиничев, погибший в начале сентября 2021 года.

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Никита Абрамов
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