Путин разрешил Банку России владеть государственными земельными участками

Путин подписал закон о предоставлении ЦБ земли в постоянное пользование

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Центробанку (ЦБ) возможность владеть землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно законопроекту, участки будут предоставляться регулятору в бессрочное пользование. До вступления законопроекта в силу земельные участки предоставлялись в постоянное пользование только органам госвласти и местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям и центрам исторического наследия президентов России, прекратившим исполнение своих полномочий.

Ранее российский президент подписал закон, разрешающий семьям тратить средства материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Средства могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. Бенефициаром счета должно быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, строящие жилье. Законом предусмотрено, что средства можно вернуть при отказе от строительства.