Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 22 июля 2024Экономика

Путин разрешил тратить материнский капитал на ИЖС

Путин подписал разрешающий тратить материнский капитал на ИЖС закон

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Деньги могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. На этот счет можно направить как все средства маткапитала, так и часть. Бенефициаром счета должно быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, строящие жилье.

Кроме того, закон разрешает россиянам вернуть часть средств маткапитала, если договор прекратит действовать. Ранее член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что новая мера поможет дополнительно защитить семьи. Маткапитал вернется семье, если ее члены передумали строить дом, либо если подрядчик оказался недобросовестным.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия уничтожила пункт дислокации ВСУ в Харьковской области. Дроны навели на цель трехтонную бомбу

      Стало известно о наступлении российских военных на авдеевском направлении

      Стилистка назвала россиянкам подходящую женщинам любого возраста одежду

      Обвиняемого в мошенничестве экс-гендиректора «Автоматики» перевели под домашний арест

      Россиянка рассказала о пытавшемся втайне получить выплаты отце во время похорон бойца СВО

      Россиянам назвали условия покупки нового автомобиля

      Путин разрешил тратить материнский капитал на ИЖС

      Суд вынес решение по иску Киркорова к Успенской

      Появились кадры последствий удара ВСУ по Донецку

      В Казахстане раскрыли ячейку «Хизб ут-Тахрир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше