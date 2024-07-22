Путин разрешил тратить материнский капитал на ИЖС

Путин подписал разрешающий тратить материнский капитал на ИЖС закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Деньги могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. На этот счет можно направить как все средства маткапитала, так и часть. Бенефициаром счета должно быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, строящие жилье.

Кроме того, закон разрешает россиянам вернуть часть средств маткапитала, если договор прекратит действовать. Ранее член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что новая мера поможет дополнительно защитить семьи. Маткапитал вернется семье, если ее члены передумали строить дом, либо если подрядчик оказался недобросовестным.