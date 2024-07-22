Ранее судимого россиянина приговорили к 14 годам за расправу над сотрудницей супермаркета

В Челябинске суд приговорил мужчину к 14 годам за убийство сотрудницы магазина

В Челябинске суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя за расправу над сотрудницей супермаркета. Об этом сообщает «74.ru».

Его также обязали выплатить 2,5 миллиона рублей дочери погибшей, а ее сестре — 2 миллиона рублей. Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. Ранее он был судим за кражу, грабеж, побои и незаконное хранение наркотиков.

Днем 9 ноября 2023 года осужденный пришел в супермаркет, где работала его сожительница, и ранил ее ножом. Врачам не удалось спасти пострадавшую.

18 октября 2023 года в Челябинске произошла подобная ситуация. Мужчина поссорился со своей возлюбленной и пришел к ней в магазин, где нанес ей, ее коллеге, а также посетителю магазина по одному удару ножом. Тогда здоровью пострадавших ничего не угрожало. В отношении агрессора завели дело.