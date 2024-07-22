Росгвардейцы задержали четырех находившихся в федеральном розыске россиян

В Пермском крае Росгвардия задержала четырех граждан, находившихся в розыске

В Пермском крае росгвардейцы задержали четырех человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по региону.

По данным ведомства, в Кунгуре сотрудники проверяли лиц, участвовавших в конфликте на улице Гагарина. Среди них была 42-летняя женщина. Выяснилось, что она скрывалась от следствия за неуплату алиментов. В Чайковском во время патрулирования росгвардейцы заметили 40-летнего местного жителя. Он скрылся от отбывания наказания за кражи. Еще одного находившегося в федеральном розыске вора Росгвардия поймала в Соликамске. А в Чусовом сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного 20-летнего юношу, который разыскивался за умышленное причинения вреда здоровью.

Отмечается, что все задержанные доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Челябинске росгвардейцы спасли дикую косулю, которая застряла в заборе детского сада.