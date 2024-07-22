Россиянам назвали условия покупки нового автомобиля

Автоэксперт Болдырев: в России может вырасти длительность владения автомобилем

В России из-за роста цен на автомобили банки увеличили сроки ежемесячного платежа по автокредитам, что может отразиться и на сроках владения машиной. Об этом в интервью радио Sputnik заявил руководитель по развитию бизнеса проекта «Автотека» Константин Болдырев.

Автоэксперт пояснил, что в России почти половина новых автомобилей покупают в кредит. В прошлом средний срок погашения такого займа составлял пять лет. Поэтому многие не считали нужным менять машину, пока полностью не расплатятся по этому долгу. В 2024 году из-за подорожания автомобилей сроки погашения кредита были повышены до девяти лет. Это может привести к тому, что длительность владения машиной также вырастет.

Впрочем, как полагает эксперт, менять транспортное средств нужно не только исходя из его возраста. Большое значение имеют его пробег, техническое состояние и положение дел на рынке.

«Большинство автовладельцев стремятся заменить свой автомобиль на модель более высокого класса. Однако из-за роста цен цикл замены увеличивается, особенно эта тенденция чувствительна в сегментах до 1,5 миллиона и до 3 миллионов рублей», — сказал Болдырев.

Эксперт убежден: прежде чем продавать свое старое авто, следует, в числе прочего, изучить перспективы обновления той модели, которую россиянин собрался приобрести. Иногда рациональнее будет дождаться обновленной версии.

Ранее сообщалось, что в России почти на 10 процентов вырос спрос на подержанные автомобили.

По словам президента Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексея Подщеколдина, расходы россиян на приобретение автомобилей в первом полугодии 2024 года составили почти семь триллионов рублей.