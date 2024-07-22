Россиянин гонял бригаду скорой помощи по двору люминесцентными лампами и попал на видео

В Уфе пациент гонял бригаду скорой помощи по двору люминесцентными лампами

В Уфе пациент гонял бригаду скорой помощи по двору люминесцентными лампами. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина сам вызвал медиков, когда почувствовал себя плохо. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи предложила пациенту отвезти его в стационар, где у него бы взяли анализы, в том числе на употребление запрещенных веществ. Мужчина начал требовать укол, но получив отказ, решил выгнать медиков.

Как сообщает Mash, сначала пациент ударил медбрата, а затем достал из мусорного бака две люминесцентные лампы. На кадрах видно, как мужчина бежит за медиком, замахивается на него продолговатыми стеклянными трубками и высказывает угрозы. Сотруднику скорой помощи пришлось прятаться от агрессивного пациента в автомобиле.

Ранее в Алтайском крае мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой помощи — он избил медика и разбил окна в служебном автомобиле.