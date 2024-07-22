Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

В Приморье мужчина избил девушку и заявил, что ему ничего не будет из-за СВО

В Приморье мужчина избил посетительницу одного из местных баров. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии он заявил, что не понесет за свои действия наказания, сообщает издание News.vl в Telegram.

«Сейчас сотрудники полиции уедут — разобью тебе ***** [лицо]», — говорит он на коротком видео, снятом россиянкой.

Конфликт разгорелся в кафе, после чего его участники переместились на улицу. После прибытия на место правоохранителей он заявил им о своем участии в специальной военной операции (СВО) и добавил, что благодаря этому ему ничего не будет.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили в розыск другого бойца СВО по подозрению в избиении женщины. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами и поместили в реанимационное отделение.