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12:14, 22 июля 2024Россия

Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

В Приморье мужчина избил девушку и заявил, что ему ничего не будет из-за СВО

Кадр: Telegram-канал NEWS.VL | Владивосток и Приморье

В Приморье мужчина избил посетительницу одного из местных баров. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии он заявил, что не понесет за свои действия наказания, сообщает издание News.vl в Telegram.

«Сейчас сотрудники полиции уедут — разобью тебе ***** [лицо]», — говорит он на коротком видео, снятом россиянкой.

Конфликт разгорелся в кафе, после чего его участники переместились на улицу. После прибытия на место правоохранителей он заявил им о своем участии в специальной военной операции (СВО) и добавил, что благодаря этому ему ничего не будет.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили в розыск другого бойца СВО по подозрению в избиении женщины. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами и поместили в реанимационное отделение.

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      Алан Босиков
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