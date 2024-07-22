Россиянин Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.
Спортсмен поменялся местами с норвежцем Каспером Руудом. Возглавляет рейтинг итальянский теннисист Янник Синнер, за ним следуют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.
Лучшим из россиян в рейтинге ATP является Даниил Медведев. Он находится на пятой строчке.
Ранее стало известно, что Рублев пропустит летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уточнил, что спортсмену требуется восстановление.