Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
Сегодня
11:00 (Мск)
Лейре Ромеро Гормас
Яссы
Андрей Рублёв
24 июля
11:00 (Мск)
Камило Уго Карабельи
Умаг
Ротор
Сегодня
18:00 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|2-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
09:22, 22 июля 2024Спорт

Россиянин Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге ATP

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Россиянин Андрей Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен поменялся местами с норвежцем Каспером Руудом. Возглавляет рейтинг итальянский теннисист Янник Синнер, за ним следуют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

Лучшим из россиян в рейтинге ATP является Даниил Медведев. Он находится на пятой строчке.

Ранее стало известно, что Рублев пропустит летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уточнил, что спортсмену требуется восстановление.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Есть повреждения, возник пожар

      Россиянин Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге ATP

      Премьера Британии призвали разрешить Украине бить по России переданным оружием

      На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

      Студентка сгорела во время квеста в Дагестане

      Россиянам назвали снижающий давление суп

      Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

      Лидеры стран ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

      Раненная при атаке ВСУ на Белгородскую область женщина скончалась

      Обнаружена редкая черная дыра в центре Млечного Пути

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше