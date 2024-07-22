«Изнанка»: ВС России атаковали пункт дислокации ВСУ фугасной авиабомбой

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липцах Харьковской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Изнанка».

Сначала цель была обнаружена разведывательными беспилотниками, после чего ее атаковали фугасной авиабомбой (ФАБ-3000). В зоне поражения оказались 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль и три пикапа.

Ранее в Германии заявили об успешности тактики ВС России. Издание Berliner Zeitung сообщило, что тактика российских войск атаковать украинские энергообъекты истощила Украину.

До этого на тактику российских войск пожаловались в ВСУ. По словам военнослужащего украинской армии, российские военные рассредоточиваются и атакуют украинские позиции, отвлекая внимание от действий своих подразделений усиленной артиллерийской атакой или ударами дронов-камикадзе и «Ланцетов».