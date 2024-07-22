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11:30, 22 июля 2024Наука и техника

Российские корабли провели противолодочное учение в Японском море

ТОФ России: корветы провели противолодочное учение в Японском море

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели противолодочное учение в Японском море. Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает ТАСС.

В мероприятии приняли участие корабли «Резкий», «Громкий» и «Совершенный». Корветы отработали поиск и слежение за субмариной условного противника.

После отказа от всплытия решением командира отряда боевые расчеты трех корветов совместными действиями условно уничтожили неопознанную подводную лодку, задействовав реактивно-бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное оружие, — уточнили в ТОФ.

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В настоящее время корветы возвращаются в порт приписки.

Ранее ТОФ сообщал, что экипажи кораблей России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отработали противолодочные действия и провели артиллерийские стрельбы в первый день совместных учений «Морское взаимодействие — 2024».

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      Иван Потапов
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