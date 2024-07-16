Корабли России и Китая «уничтожили» подлодку на учениях

Корабли ТОФ России и ВМС Китая отработали противолодочные действия на учениях

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая отработали противолодочные действия и провели артиллерийские стрельбы в первый день совместных учений «Морское взаимодействие — 2024». Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

«Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК "Морское взаимодействие — 2024" началась с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена "вражеская" подводная лодка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипажи российских и китайских кораблей выполнили стрельбу из реактивных бомбометных установок. Затем корабли провели артиллерийские стрельбы по условным целям в море. В учениях задействовали российские корветы «Резкий» и «Громкий».

Ранее в июле стало известно, что экипажи корветов ТОФ России «Резкий» и «Громкий» проекта 20380 поразили подводную лодку условного противника на учениях в Восточно-Китайском море. Моряки применили торпеды и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.