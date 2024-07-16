Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 16 июля 2024Наука и техника

Корабли России и Китая «уничтожили» подлодку на учениях

Корабли ТОФ России и ВМС Китая отработали противолодочные действия на учениях

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая отработали противолодочные действия и провели артиллерийские стрельбы в первый день совместных учений «Морское взаимодействие — 2024». Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

«Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК "Морское взаимодействие — 2024" началась с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена "вражеская" подводная лодка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипажи российских и китайских кораблей выполнили стрельбу из реактивных бомбометных установок. Затем корабли провели артиллерийские стрельбы по условным целям в море. В учениях задействовали российские корветы «Резкий» и «Громкий».

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Ранее в июле стало известно, что экипажи корветов ТОФ России «Резкий» и «Громкий» проекта 20380 поразили подводную лодку условного противника на учениях в Восточно-Китайском море. Моряки применили торпеды и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные впервые пленили бойцов батальона ВСУ «Шквал». Он состоит из бывших заключенных

      Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные для утилизации боеприпасы

      Живший в США блогер рассказал о «финансовом обнулении» после возвращения в Россию

      Грибник случайно нашел в лесу заблудившуюся почти неделю назад 79-летнюю россиянку

      Женщина «ожила» в морге после двух часов в мешке для трупов

      Герасимову показали боевых роботов

      Россиянам раскрыли наиболее полезный вариант приготовления кофе

      Дети отправились в путешествие с отцом на лодке и были найдены бездыханными в воде

      Молдавия объявит Россию главной угрозой национальной безопасности

      Россиянкам раскрыли способы незаметно ходить без бюстгальтера в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше