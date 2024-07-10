Российские корветы поразили подлодку «противника» на учениях

Корветы ТОФ условно поразили торпедами подлодку «противника» на учениях в море

Экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Резкий» и «Громкий» проекта 20380 поразили подводную лодку условного противника на учениях в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил ТОФ, передает РИА Новости.

По легенде учений, корветы получили данные о нахождении в районе маршрута их перехода субмарины условного противника, которая следит за российскими кораблями. В воздух подняли вертолет Ка-27ПС, который также начал поиск подлодки.

Экипажи корветов условно обнаружили подлодку и подачей специального сигнала попытались принудить субмарину к всплытию. После отказа выполнять требования расчеты «Резкого» и «Громкого» условно уничтожили подлодку, применив торпеды и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. Отмечается, что учения прошли в соответствии с планом деятельности отряда корветов ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

8 июля стало известно, что корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из порта Владивостока для выполнения задач в водах АТР. Корабли проекта 20380 оснащены комплексом «Уран» с двумя пусковыми установками, которые вмещают восемь ракет Х-35У.