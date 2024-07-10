Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:58, 10 июля 2024Наука и техника

Российские корветы поразили подлодку «противника» на учениях

Корветы ТОФ условно поразили торпедами подлодку «противника» на учениях в море

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экипажи корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Резкий» и «Громкий» проекта 20380 поразили подводную лодку условного противника на учениях в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил ТОФ, передает РИА Новости.

По легенде учений, корветы получили данные о нахождении в районе маршрута их перехода субмарины условного противника, которая следит за российскими кораблями. В воздух подняли вертолет Ка-27ПС, который также начал поиск подлодки.

Экипажи корветов условно обнаружили подлодку и подачей специального сигнала попытались принудить субмарину к всплытию. После отказа выполнять требования расчеты «Резкого» и «Громкого» условно уничтожили подлодку, применив торпеды и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. Отмечается, что учения прошли в соответствии с планом деятельности отряда корветов ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

8 июля стало известно, что корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из порта Владивостока для выполнения задач в водах АТР. Корабли проекта 20380 оснащены комплексом «Уран» с двумя пусковыми установками, которые вмещают восемь ракет Х-35У.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      В МИД России назвали момент для начала переговоров с Украиной

      Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

      Украинского миллиардера объявили в розыск в России

      Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

      Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше