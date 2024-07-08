Российские корветы с «Уранами» вышли в море для выполнения задач в водах АТР

Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) «Резкий» и «Громкий» проекта 20380, которые несут ракетный комплекс «Уран», вышли из порта Владивостока для выполнения задач в водах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«При выходе из главной базы флота экипажи кораблей отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налета БПЛА условного противника. Накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ», — говорится в сообщении.

Корветы проведут в море ряд учений, включая тренировку по поиску и уничтожению подлодок условного противника, а также отработают совместные действия по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море.

Корветы проекта 20380 получили противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с двумя пусковыми установками, которые вмещают восемь ракет Х-35У.

В июне на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду корвета «Проворный» проекта 20385. Корабль оснащен стрельбовым комплексом 3С14 для ракет «Калибр» и «Оникс».