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13:43, 18 июня 2024Наука и техника

В Санкт-Петербурге спустили на воду «Проворного»

Корвет «Проворный» проекта 20385 спустили на воду на «Северной верфи»

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Церемония спуска на воду корвета «Проворный» прошла на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в присутствии главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Александра Моисеева, передает ТАСС.

«Сегодня значимое событие, несомненно, для "Северной верфи", для Военно-морского флота. Сегодня спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения — корвет "Проворный" проекта 20385. Головной корабль чуть ранее был принят в состав ВМС, корвет "Гремящий", построен вашим предприятием», — сказал главком.

По его словам, «Проворный», который в ближайшее время войдет в состав ВМФ, значительно повысит потенциал группировки Тихоокеанского флота.

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Многоцелевые корветы проекта 20385 — это модификация кораблей проекта 20380. «Проворный» получил восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса, который позволяет применять крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

В январе гендиректор Амурского судостроительного завода Михаил Боровский сообщил, что верфь одновременно строит два корвета проекта 20380 и четыре — проекта 20385.

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      Даниил Иринин
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