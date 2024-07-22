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12:04, 22 июля 2024Спорт

Российских судей допустили до работы на олимпийском турнире по спортивной гимнастике

Судей из России Андреева и Андрианову допустили до работы на Олимпиаде-2024

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российских судей Дмитрия Андреева и Любовь Андрианову допустили до работы на олимпийском турнире по спортивной гимнастике в Париже. Об этом ТАСС сообщила член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко.

По ее словам, арбитры входят в технические комитеты Международной федерации спортивной гимнастики (FIG). «Были опасения, что Андреева и Андрианову не допустят до работы на Олимпиаде. Для нас важно, чтобы российские специалисты имели возможность все увидеть воочию. Этот опыт дорогого стоит», — заявила Родионенко.

В сентябре прошлого года Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила России по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году. Спортсмены должны были выступать в нейтральном статусе, однако россияне отказались от этого и не принимали участия в олимпийском отборе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Алексей Гусев
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