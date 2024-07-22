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18:52, 22 июля 2024Наука и техника

Российский буксир «СБ-45» задействовали в учениях с ВМС Ирана

Буксир «СБ-45» Каспийской флотилии задействовали в учении с ВМС Ирана

Фото: Антон Блинов / Wikimedia

Российский спасательный буксир «СБ-45» Каспийской флотилии задействовали в совместном с Военно-морскими силами (ВМС) Ирана учении по спасению на море. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«Экипаж аварийно-спасательного судна Каспийской флотилии и моряки ВМС Ирана отработали действия по оказанию помощи кораблю, условно получившему повреждения, поиску и спасению находящегося в воде экипажа», — говорится в сообщении.
Также моряки на практике совершенствовали навыки буксировки аварийного судна. После завершения учений российский буксир продолжил выполнять задачи в акватории Каспийского моря.

Судно «СБ-45» проекта 22870 спустили на воду в 2013 году. «СБ-45» предназначено для буксировочных работ и снятия кораблей с мели, тушения пожаров и эвакуации людей. Также буксир может поддерживать аварийный корабль на плаву. Судно «СБ-45» способно принять на борт 36 спасенных.

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