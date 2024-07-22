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13:36, 22 июля 2024Спорт

Российский вратарь перешел из «Локомотива» в австрийский клуб

Российский вратарь Худяков перешел из «Локомотива» в австрийский «Штурм»

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российский голкипер Даниил Худяков перешел из московского «Локомотива» в австрийский «Штурм». Об этом сообщается на сайте команды из города Грац.

Игрок присоединился к новому клубу на правах свободного агента. 20-летний голкипер подписал контракт со «Штурмом» до 2028 года. Финансовые условия не уточняются. Худяков будет выступать под 53-м номером.

«Я очень рад, что могу сделать следующий шаг в своей карьере здесь, в Граце. Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день», — заявил Худяков.

Голкипер — воспитанник «Локомотива». Все матчи железнодорожников в прошлом сезоне он провел в запасе. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Худякова в один миллион евро.

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      Алексей Гусев
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