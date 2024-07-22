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16:08, 22 июля 2024Силовые структуры

Российского следователя задержали по делу о расправе над ветераном СВО

В Армавире задержали следователя за сокрытие предполагаемого убийцы ветерана СВО

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Армавире задержали следователя ОМВД по делу о расправе над ветераном специальной военной операции (СВО) Олегом Рябчиковым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, следователь не принял должных мер к розыску и поимке подозреваемого в нападении с ножом на участника СВО. Задержанному инкриминируют статьи о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве.

Если вина следователя подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание.

14 июля около одного из городских караоке-баров между Рябчиковым и неизвестным произошел конфликт, во время которого последний ударил оппонента ножом. Спасти потерпевшего не удалось, напавший скрылся с места преступления. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, подозреваемого в расправе задержали 19 июля за пределами Армавира.

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      Илона Палей
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