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23:29, 22 июля 2024Культура

SHAMAN отреагировал на присвоение ему звания Заслуженного артиста России

SHAMAN отреагировал на звание Заслуженного артиста РФ фразой «Служу России!»
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал присвоение ему звания Заслуженного артиста России президентом РФ Владимиром Путиным. Он опубликовал ответ в Telegram-канале.

«Только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации», — написал исполнитель.

Дронов отреагировал на событие фразой «Служу России!».

Ранее SHAMAN выступил у американского посольства в Москве, чтобы привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube. После оглашения решения американского лидера Джо Байдена выйти из президентской гонки исполнитель заявил, что это произошло благодаря его концерту.

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      Александра Синицына
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