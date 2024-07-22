SHAMAN отреагировал на присвоение ему звания Заслуженного артиста России

SHAMAN отреагировал на звание Заслуженного артиста РФ фразой «Служу России!»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал присвоение ему звания Заслуженного артиста России президентом РФ Владимиром Путиным. Он опубликовал ответ в Telegram-канале.

«Только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации», — написал исполнитель.

Дронов отреагировал на событие фразой «Служу России!».

Ранее SHAMAN выступил у американского посольства в Москве, чтобы привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube. После оглашения решения американского лидера Джо Байдена выйти из президентской гонки исполнитель заявил, что это произошло благодаря его концерту.

