SHAMAN отреагировал на присвоение ему звания Заслуженного артиста России

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал присвоение ему звания Заслуженного артиста России президентом РФ Владимиром Путиным. Он опубликовал ответ в Telegram-канале.
«Только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации», — написал исполнитель.
Дронов отреагировал на событие фразой «Служу России!».
Ранее SHAMAN выступил у американского посольства в Москве, чтобы привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube. После оглашения решения американского лидера Джо Байдена выйти из президентской гонки исполнитель заявил, что это произошло благодаря его концерту.