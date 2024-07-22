Путин присвоил SHAMAN звание Заслуженного артиста России

Путин присвоил певцу SHAMAN звание Заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) звание Заслуженного артиста России. Указ опубликован на официальном порталеправовой информации.

Ранее Ярослав Дронов провел митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

Поддержать SHAMAN к зданию посольства США пришли сотни человек. Рядом со зданием дипмиссии также разместили плакат, поздравляющий американских дипломатов «с днем зависимости».