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22:36, 22 июля 2024Культура

Путин присвоил SHAMAN звание Заслуженного артиста России

Путин присвоил певцу SHAMAN звание Заслуженного артиста России
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) звание Заслуженного артиста России. Указ опубликован на официальном порталеправовой информации.

Ранее Ярослав Дронов провел митинг у посольства США в Москве. По словам артиста, таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме блокировки российских авторов на видеохостинге YouTube.

Поддержать SHAMAN к зданию посольства США пришли сотни человек. Рядом со зданием дипмиссии также разместили плакат, поздравляющий американских дипломатов «с днем зависимости».

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      Юлия Мискевич
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